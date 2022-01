Covid oggi Campania | 17 056 contagi e 25 morti | bollettino 19 gennaio

Advertising

ladyonorato : Oggi su @LaVeritaWeb importante pezzo sulla crisi del sistema sanitario, dovuta non ai “novacse” o pazienti Covid m… - TgLa7 : ????#Covid: oggi 228.179 casi e 434 morti ???? - fanpage : Quando Genny Billotto è morta a causa di un problema cardiaco congenito era l’ottobre del 2020 e i vaccini contro i… - ElviraMoon : @federicogatti Ieri 438 morti di Covid qui. Ma oggi BJ ha annunciato che la settimana prossima toglie le restrizion… - CorriereAlbaBra : Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 15.733 nuovi casi di persone risultate positive al Covid… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Sky Tg24

Nuovo colpo di scena sulle cure domiciliari per il. È stata sospesa la sentenza con cui il Tar del Lazio aveva annullato la circolare sulle ... Nel decreto depositato- con il quale è stata ..."Meno regole con Omicron" "Grazie ai fantastici progressi con il, possiamo allentare le ... "Gli ultimi dati dimostrano chiaramente che i livelli di infezione stanno diminuendo in ...Con Kjaer e Tomori out sarà sicuramente lui a guidare la difesa rossonera nel big match del 23esimo turno. Il difensore rossonero ha ripreso ad allenarsi in gruppo dopo essere stato ai box per diverso ...Il Presidente della Provincia, Nicola Gatta, esprime viva soddisfazione per l’assegnazione e la ripartizione alle Scuole Superiori di Capitanata, delle risorse statali per 15 milioni di euro, ...