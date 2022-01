COVID | Humbert positivo Zverev | ' Non ci controllano'

sportface2016 : #AusOpen 2022, #Humbert positivo al #Covid19: ieri ha giocato contro #Gasquet - Marylena_88 : RT @sportface2016: #AusOpen 2022, #Humbert positivo al #Covid19: ieri ha giocato contro #Gasquet - emme1908 : RT @sportface2016: #AusOpen 2022, #Humbert positivo al #Covid19: ieri ha giocato contro #Gasquet - disagioscout : RT @sportface2016: #AusOpen 2022, #Humbert positivo al #Covid19: ieri ha giocato contro #Gasquet - sportface2016 : #AusOpen 2022, #Humbert positivo al #Covid19: ieri ha giocato contro #Gasquet -

Ultime Notizie dalla rete : COVID Humbert

Il tennista francese Ugoha scoperto di aver contratto il. Il francese ha appreso del risultato positivo del tampone dopo aver perso al primo turno degli Australian Open contro Richard Gasquet., che ora ...Ugo, dopo la sua eliminazione al primo turno degli Australian Open 2022 contro il connazionale Richard Gasquet (3 - 6 7 - 6(4) 7 - 6(3) 6 - 3) è risultato positivo al- 19 . Ad ...Dopo la notizia della positività di Hugo Humbert, subito estromesso dal connazionale Richard Gasquet, Alexander Zverev ha inasprito la polemica. «Secondo me, i casi di coronavirus sono diversi. I gioc ...German star Alexander Zverev says he has placed himself in his own Australian Open bubble due to concerns about testing procedures and the number of players who could be infected.