Cosa c’è in Antartide che non conosciamo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’Antartide è il continente più inospitale e misterioso della Terra. Alcuni commentatori lo descrivono come un territorio “alieno”. Tantissimi segreti sono nascosti sotto la neve e i ghiacci del Polo Sud. Non a caso, l’Antartide è un laboratorio perenne per la ricerca scientifica. Migliaia di ricercatori giungono ogni anno sul continente per studiarlo… Misteri e cose che non conosciamo dell’Antartide (wikipedia) – curiosauro.itCose che non conosciamo dell’Antartide Partiamo dal passato remoto. Sapevate che un tempo, circa novanta milioni di anni fa, l’Antartide era una foresta pluviale con temperature simili a quelle dell’attuale fascia temperata? Oggi, il Polo Sud registra temperature medie invernali di – 25° C. Eppure lo studio dei fossili contenuti sotto il ghiaccio ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’è il continente più inospitale e misterioso della Terra. Alcuni commentatori lo descrivono come un territorio “alieno”. Tantissimi segreti sono nascosti sotto la neve e i ghiacci del Polo Sud. Non a caso, l’è un laboratorio perenne per la ricerca scientifica. Migliaia di ricercatori giungono ogni anno sul continente per studiarlo… Misteri e cose che nondell’(wikipedia) – curiosauro.itCose che nondell’Partiamo dal passato remoto. Sapevate che un tempo, circa novanta milioni di anni fa, l’era una foresta pluviale con temperature simili a quelle dell’attuale fascia temperata? Oggi, il Polo Sud registra temperature medie invernali di – 25° C. Eppure lo studio dei fossili contenuti sotto il ghiaccio ...

Advertising

borghi_claudio : Non è che c'è bisogno di aspettare la cosa che scappa fuori copione al medico ospite per capire che se metto centom… - AlbertoBagnai : Certo se uno è un piazzista di prestigiose multinazionali ( - _Nico_Piro_ : Le guerra al terrore post-11 settembre avrebbero dovuto rendere il mondo un posto più sicuro, hanno generato solo i… - valenti23188289 : @lucatelese Cosa non hai capito del fatto che il ragazzo era stato chiamato per fare l’operazione (ergo c’era il po… - Bukaniere : %vidi una cosa del genere in un telefilm quand'ero bambino. Una cosa tipo Ellery Queen o Agatha Christie. C'era una… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa c’è «Cosa c’è nel vaccino?», la risposta del farmacista al no vax: lo sketch è da ridere Corriere TV