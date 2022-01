Chi è il no-vax autore degli insulti online a Sassoli (Di mercoledì 19 gennaio 2022) AGI - Ha un nome il no-vax autore dei post di insulti a David Sassoli dopo la morte del presidente dell'Europarlamento. La Polizia Postale aveva rilevato su diversi canali Telegram, profili Facebook e Twitter (con l'hashtag #nessunacorrelazione), la pubblicazione di numerosi messaggi d'odio, inspirati da teorie complottiste secondo le quali l'onorevole sarebbe morto a causa del vaccino. Tra i vari messaggi divenuti virali per il contenuto particolarmente sprezzante e lesivo della memoria di Sassoli, ripreso anche dai principali organi di stampa, era emerso quello pubblicato dall'account "Ugo Fuoco", che testualmente affermava: "Ogni tanto una buonissima notizia. Se ne va mr. 'Il green pass non e' discriminatorio' Sassoli. Adesso venitevi a prendere gli altri, grazie". Le verifiche hanno permesso ai ... Leggi su agi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) AGI - Ha un nome il no-vaxdei post dia Daviddopo la morte del presidente dell'Europarlamento. La Polizia Postale aveva rilevato su diversi canali Telegram, profili Facebook e Twitter (con l'hashtag #nessunacorrelazione), la pubblicazione di numerosi messaggi d'odio, inspirati da teorie complottiste secondo le quali l'onorevole sarebbe morto a causa del vaccino. Tra i vari messaggi divenuti virali per il contenuto particolarmente sprezzante e lesivo della memoria di, ripreso anche dai principali organi di stampa, era emerso quello pubblicato dall'account "Ugo Fuoco", che testualmente affermava: "Ogni tanto una buonissima notizia. Se ne va mr. 'Il green pass non e' discriminatorio'. Adesso venitevi a prendere gli altri, grazie". Le verifiche hanno permesso ai ...

