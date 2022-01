Calciomercato Lazio, ancora viva l’idea Vecino: le ultime (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Calciomercato Lazio, il centrocampista in uscita dall’Inter piace molto a Maurizio Sarri: ecco come potrebbe evolversi la situazione La Lazio insiste per Matias Vecino. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, a Maurizio Sarri il centrocampista uruguaiano in scadenza di contratto con l’Inter piacerebbe molto. Per i nerazzurri inoltre la finestra di gennaio è l’ultima chiamata per provare ad incassare dalla sua cessione, ma i biancocelesti dovranno prima lavorare alle uscite. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022), il centrocampista in uscita dall’Inter piace molto a Maurizio Sarri: ecco come potrebbe evolversi la situazione Lainsiste per Matias. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, a Maurizio Sarri il centrocampista uruguaiano in scadenza di contratto con l’Inter piacerebbe molto. Per i nerazzurri inoltre la finestra di gennaio è l’ultima chiamata per provare ad incassare dalla sua cessione, ma i biancocelesti dovranno prima lavorare alle uscite. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : .@OfficialSSLazio, #Muriqi piace al Cska Mosca: contatti in corso - Marco70230489 : Oggi giornata durissima a lavoro ..ma è niente in confronto a staccare, aprire Twitter, essere della Lazio, essere… - radiosei : Calciomercato: #Lazio in prima fila per #Vicario - sp1873 : RT @LazioNostalgia: Il fenomeno, @Ronaldo, segnalato da @Brunetto_01. “Ronaldo è già della #Lazio” scriveva @SportRepubblica nel marzo 199… - matgiannini : Un tempo almeno usciva un tormentone che ci accompagnava fino alla fine del mercato (e puntualmente non arrivava).… -