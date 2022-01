Cagliari, arriva Baselli e doppio colpo in attacco: novità a centrocampo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Baselli al Cagliari, un affare ormai praticamente fatto. Il centrocampista è pronto ad abbracciare la nuova realtà rossoblù già nel corso delle prossime ore. Occhi anche alla novità in attacco Il Cagliari è pronto a spingere il piede sull’acceleratore per concretizzare l’affare Baselli con il Torino. Come confermato da “Sportitalia”, la trattativa tra i rossoblù Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 19 gennaio 2022)al, un affare ormai praticamente fatto. Il centrocampista è pronto ad abbracciare la nuova realtà rossoblù già nel corso delle prossime ore. Occhi anche allainIlè pronto a spingere il piede sull’acceleratore per concretizzare l’affarecon il Torino. Come confermato da “Sportitalia”, la trattativa tra i rossoblù Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

matteozizola : Esattamente, ecco il nome a sorpresa. Il Cagliari, secondo quanto arriva dalla Serbia, avrebbe chiuso per Petrovic… - DarjanDaki : RT @MozzartSport: Ecsclusiva Mozzart Sport: Njegoš Petrovic dalla Stella Rossa arriva a Cagliari. Tutti i dettagli @DiMarzio @FabrizioRoman… - MozzartSport : Ecsclusiva Mozzart Sport: Njegoš Petrovic dalla Stella Rossa arriva a Cagliari. Tutti i dettagli @DiMarzio… - f_torrente01 : Nandez non andrà all’Inter, possibile trasferimento al Torino ma il centrocampista attende il Napoli. | @Ftbnews24… - Max_Mogavero : #Benevento, anche il #Cagliari si tira fuori dalla corsa per #Lapadula. Il ds rossoblù: 'Lo conosco, ma non ci inte… -