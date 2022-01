Bye Bye restrizioni | Boris Johnson cancella il green pass

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Here we are”, direbbero gli inglesi. “Ci siamo”. Il tanto criticatosi appresta a ridurre leanticovid. L’annuncio è chiaro: in Inghilterra non solo non sarà più obbligatorio esibire il lasciaare alias, ma si potrà addirittura smettere di indossare la mascherina e tornare finalmente a respirare. La notizia era nell’aria già da diversi giorni ma stamattina è stato proprio il primo ministro a spiegarlo alla camera dei Comuni. E così, come è normale che fosse in un Paese in cui il concetto di libertà è saldamente radicato nel cuore e nella testa delle persone, ilha avuto una vita davvero breve. Lasciaare che – è doveroso ricordarlo – non aveva nulla a che vedere con il ...