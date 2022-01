Biathlon, Coppa del Mondo Anterselva 2022. Sarà l’ultima recita di Dorothea Wierer sul palcoscenico dove è cresciuta? (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Coppa del Mondo di Biathlon femminile si appresta ad affrontare l’ultima tappa prima dei Giochi olimpici di Pechino. Come d’abitudine, il trittico di gennaio si conclude ad Anterselva, che può essere considerata a pieno merito una “Classica Monumento”. D’altronde Antholz ha organizzato competizioni riservate alle donne in ogni stagione eccezion fatta per il 1988-89. Inoltre è il luogo dove è andato in scena il maggior numero di gare di primo livello. A oggi, fra il settore rosa ne assomma ben 85 (21 quindici km, 32 sprint, 18 inseguimenti, 14 mass start), di cui dieci con valore iridato. Alla luce del gargantuesco passato della località altoatesina, non sorprende come su queste nevi siano state in grado di ottenere almeno una vittoria ben quarantacinque atlete! Tra di esse si erge ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ladeldifemminile si appresta ad affrontaretappa prima dei Giochi olimpici di Pechino. Come d’abitudine, il trittico di gennaio si conclude ad, che può essere considerata a pieno merito una “Classica Monumento”. D’altronde Antholz ha organizzato competizioni riservate alle donne in ogni stagione eccezion fatta per il 1988-89. Inoltre è il luogoè andato in scena il maggior numero di gare di primo livello. A oggi, fra il settore rosa ne assomma ben 85 (21 quindici km, 32 sprint, 18 inseguimenti, 14 mass start), di cui dieci con valore iridato. Alla luce del gargantuesco passato della località altoatesina, non sorprende come su queste nevi siano state in grado di ottenere almeno una vittoria ben quarantacinque atlete! Tra di esse si erge ...

