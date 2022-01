Berrettini e Sonego al 3° turno degli Australian Open

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Matteoe Lorenzoal terzo, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento del Melbourne Park. Il romano, settima testa di serie, si è imposto in quattro set, con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-4, 6-1 sullo statunitense Stefan Kozlov, numero 169 del ranking, in tabellone grazie a una wild card. Prossimo avversario per il numero 1 azzurro il 18enne spagnolo Carlos Alcaraz, n.31 del ranking e del seeding, che ha battuto in tre set il serbo Lajovic (6-2, 6-1, 7-5). Avanza anche il torinese Lorenzo, n.26 Atp e 25esima testa di serie, che ha battuto 2-6, 6-2, 6-3, 6-1 il tedesco Oscar Otte, numero 96 ATP. Prossimo ostacolo il serbo Miomir Kecmanovic, n.77 del ...