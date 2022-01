Alex Belli minaccia querela contro una concorrente del Grande Fratello (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Alex Belli contro una gieffina di Alfonso Signorini. L’attore minaccia querela per averlo offeso durante il programma Grande Fratello Vip Alex Belli ancora protagonista del reality Mediaset, nonostante abbia abbandonato il gioco lo scorso dicembre. Uscito lui dalla casa del Grande Fratello Vip è entrata la moglie, Delia Duran. E tra un confronto e l’altro prima con Soleil Sorge, che si è dichiarata nei confronti dell’attore durante una chiacchierata con Nathaly Caldonazzo, poi con sua moglie Delia. Ed è proprio contro Nathaly che l’attore vuole prendere un provvedimento. Infatti la showgirl durante una puntata ha detto di Alex che è un “malato di mente narcisista ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022)una gieffina di Alfonso Signorini. L’attoreper averlo offeso durante il programmaVipancora protagonista del reality Mediaset, nonostante abbia abbandonato il gioco lo scorso dicembre. Uscito lui dalla casa delVip è entrata la moglie, Delia Duran. E tra un confronto e l’altro prima con Soleil Sorge, che si è dichiarata nei confronti dell’attore durante una chiacchierata con Nathaly Caldonazzo, poi con sua moglie Delia. Ed è proprioNathaly che l’attore vuole prendere un provvedimento. Infatti la showgirl durante una puntata ha detto diche è un “malato di mente narcisista ...

Advertising

pomeriggio5 : 'Ad Alex non piace Soleil, a lui piace apparire e lei è il personaggio più forte in Casa' Siete d'accordo con Kat… - Savy0312 : Ho appena visto l'intervista di belli e penso che da quello che può trapelare dall'andazzo degli autori, soleil ne… - StraNotizie : Delia Duran e Alex Belli, Soleil confessa che segreto nascondono - MattyInterista : RT @TrashStellare: Non Alex Belli che ora deve riconquistare sia la moglie che i Solex.. Doppio lavoro! #gfvip #teamsole #solex #soleil htt… - infoitcultura : Nathaly Caldonazzo rischia la diffida da Alex Belli: “Ho pronto il fascicolo…” -