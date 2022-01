WindTre e Acea Energia estendono partnership sull’intero territorio nazionale (Di martedì 18 gennaio 2022) ROMA – WindTre e Acea Energia estendono la loro collaborazione per promuovere e commercializzare l’offerta “WindTre LUCE&GAS Powered by Acea Energia” su tutto il territorio nazionale, dopo un periodo di avvio graduale del servizio che nel 2021 ha già coinvolto 1 2 regioni italiane. Da oggi, infatti, saranno più di 2.000 i punti vendita dell’operatore di tlc abilitati alla distribuzione delle soluzioni per la fornitura di elettricità e gas. La partnership unisce la forza commerciale, i valori di trasparenza, quali tà e vicinanza al cliente del brand WindTre all’esperienza e alla competenza di Acea Energia nella gestione dei servizi di luce e gas. L’obiettivo è ... Leggi su lopinionista (Di martedì 18 gennaio 2022) ROMA –la loro collaborazione per promuovere e commercializzare l’offerta “LUCE&GAS Powered by” su tutto il, dopo un periodo di avvio graduale del servizio che nel 2021 ha già coinvolto 1 2 regioni italiane. Da oggi, infatti, saranno più di 2.000 i punti vendita dell’operatore di tlc abilitati alla distribuzione delle soluzioni per la fornitura di elettricità e gas. Launisce la forza commerciale, i valori di trasparenza, quali tà e vicinanza al cliente del brandall’esperienza e alla competenza dinella gestione dei servizi di luce e gas. L’obiettivo è ...

