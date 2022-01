Ucraina ad alta tensione, Nato: “Rischio conflitto è reale”. Venerdì vertice Usa-Russia (Di martedì 18 gennaio 2022) In Ucraina "il Rischio di conflitto è reale". Ne è convinto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, in merito al dispiegamento di truppe russe al confine con l'Ucraina. Una mossa "difficile non considerare una minaccia" ha detto invece la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, al termine dell'incontro a Mosca con l'omologo russo Sergei Lavrov. "Nelle ultime settimane, oltre 10.000 soldati russi, con carri armati e armi, si sono radunati vicino all'Ucraina senza alcuna apparente ragione. E' difficile non considerarlo una minaccia", ha aggiunto la ministra."Da quando ho assunto l'incarico di ministra - ha proseguito Baerbock - gran parte dei miei colloqui non ha riguardato le modalità per approfondire la nostra cooperazione, quanto piuttosto le ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 18 gennaio 2022) In"ildi". Ne è convinto il segretario generale dellaJens Stoltenberg, in merito al dispiegamento di truppe russe al confine con l'. Una mossa "difficile non considerare una minaccia" ha detto invece la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, al termine dell'incontro a Mosca con l'omologo russo Sergei Lavrov. "Nelle ultime settimane, oltre 10.000 soldati russi, con carri armati e armi, si sono radunati vicino all'senza alcuna apparente ragione. E' difficile non considerarlo una minaccia", ha aggiunto la ministra."Da quando ho assunto l'incarico di ministra - ha proseguito Baerbock - gran parte dei miei colloqui non ha riguardato le modalità per approfondire la nostra cooperazione, quanto piuttosto le ...

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina alta Perché in Europa rischiamo che la crisi dell'energia duri per tutto il 2022 Sullo sfondo della crisi europea, le tensioni geopolitiche fra Russia e Ucraina e quelle sul gas ... Varsavia e Praga, fra le tante, appaiono decise a procedere con ricette nazionali (e ad alta ...

I prezzi del gas in Europa calmierati dall'inverno mite: un'analisi ... una 'distruzione della domanda' generata dal fallimento delle industrie ad alta intensita' ... Un altro punto critico sono le migliaia di truppe schierate al confine con l'Ucraina dove transita gran ...

Ucraina ad alta tensione ISPI

Ucraina, Nyt: "Se la Russia la invade, gli Usa potrebbero sostenere l'insurrezione" Il modo in cui gli Stati Uniti, appena usciti da due decenni di guerra in Afghanistan, potrebbero orientarsi verso il finanziamento e il sostegno a un’insurrezione è ancora in fase di valutazione, scr ...

