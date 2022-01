Quirinale, Draghi vede Mattarella e Fico. Endorsemente del New York Times (Di mercoledì 19 gennaio 2022) In mattina al Quirinale da Sergio Mattarella, nel pomeriggio alla Camera da Roberto Fico. E' stata una giornata densa di incontri ieri per il presidente del Consiglio Mario Draghi. Oggetto del colloquio con il capo dello Stato, secondo quanto si apprende, "adempimenti dell'attività di governo". Non è escluso, però, che tra i due ci sia stato anche uno scambio di opinioni sul percorso di avvicinamento al 24 gennaio, quando inizieranno le votazioni per il nuovo presidente della Repubblica. Bocche cucite al momento, sull'incontro con il presidente della Camera. Il premier, poco dopo le 15, ha attraversato il "tunnel" che collega Palazzo Chigi con Montecitorio, e il confronto con Fico è durato circa un'ora. Sui contenuti, però, dai rispettivi "palazzi", al momento non filtra niente. Segno abbastanza ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 19 gennaio 2022) In mattina alda Sergio, nel pomeriggio alla Camera da Roberto. E' stata una giornata densa di incontri ieri per il presidente del Consiglio Mario. Oggetto del colloquio con il capo dello Stato, secondo quanto si apprende, "adempimenti dell'attività di governo". Non è escluso, però, che tra i due ci sia stato anche uno scambio di opinioni sul percorso di avvicinamento al 24 gennaio, quando inizieranno le votazioni per il nuovo presidente della Repubblica. Bocche cucite al momento, sull'incontro con il presidente della Camera. Il premier, poco dopo le 15, ha attraversato il "tunnel" che collega Palazzo Chigi con Montecitorio, e il confronto conè durato circa un'ora. Sui contenuti, però, dai rispettivi "palazzi", al momento non filtra niente. Segno abbastanza ...

