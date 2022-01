Proteste dei cittadini bloccano via Ardeatina, 20 camion fermati: ”Non vogliamo rifiuti e discariche da Roma” (Di martedì 18 gennaio 2022) Proteste. La rinomata via Ardeatina che si trova tra Albano e Ardea, è stata presa di mira da una protesta in mattinata e dunque rimasta bloccata per oltre un’ora. Almeno una ventina i camion fermi che hanno bloccato la strada a partire dalle 7 di questa mattina. Il blocco e le Proteste provengono dal comitato Ust, unitosi al presidio permanente contro la discarica in via Ardeatina. In una nota rilasciata durante le Proteste, i manifestanti hanno affermato che sono stanchi dell’arroganza e della incapacità organizzativa di Roma Capitale, di Città Metropolitana e della Regione Lazio, così come delle incapacità di opposizione dei comuni di Albano e limitrofi. Le Proteste, certo, hanno un unico forte obiettivo: opporsi ai camion di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 gennaio 2022). La rinomata viache si trova tra Albano e Ardea, è stata presa di mira da una protesta in mattinata e dunque rimasta bloccata per oltre un’ora. Almeno una ventina ifermi che hanno bloccato la strada a partire dalle 7 di questa mattina. Il blocco e leprovengono dal comitato Ust, unitosi al presidio permanente contro la discarica in via. In una nota rilasciata durante le, i manifestanti hanno affermato che sono stanchi dell’arroganza e della incapacità organizzativa diCapitale, di Città Metropolitana e della Regione Lazio, così come delle incapacità di opposizione dei comuni di Albano e limitrofi. Le, certo, hanno un unico forte obiettivo: opporsi aidi ...

