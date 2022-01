Paolo Bonolis spiazza tutti | “È come una droga per me”

(Di martedì 18 gennaio 2022)su Luca Laurenti, ecco la confessione che nessuno si aspettava da lui: dopo tanti anni di amicizia ha dovuto rivelarlo.e Luca Laurenti, il conduttore fa una confessione davvero inaspettata sul suo amico e collega: è successo dopo tanti anni. La coppia amatissima è tornata da qualche settimana in onda con “Avanti un altro”, l’esilarante quiz show di Canale 5 che ha sostituito Caduta Libera di Gerry Scotti. Innumerevoli le collaborazioni tra loro che sono iniziate dal lontano 1991 quando si sono incontrati, per la prima volta, nel programma Urka! un gioco-quiz televisivo. Il loro sodalizio è artistico è uno fra i più longevi della storia della tv; molte volte si è parlato di ipotetici litigi tra loro ma il rapporto è sempre tornato sereno. Prima del ritorno di Avanti un ...

Advertising

AurelianoStingi : Questa sera su canale 5 alle 21 c’è “avanti un altro” con Paolo Bonolis, invece sul canale Instagram di… - CronacaSocial : Paolo Bonolis pungente nei confronti di Alex Belli ad Avanti un altro. ???? - outoftrash : RT @divanomat: thread in continuo aggiornamento con i meme di paolo bonolis - FLucanto__ : Paolo Bonolis ti amo credimi da sempre, ti vorrei incontrare?? - RaspbHrry : @t22hrry @FratHarry69 basta te e paolo bonolis -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Bonolis

Paola ha avuto storie con Daniele Interrante (ex tronista di Uomini e Donne), Stefano(figlio di), Andrea Casalino (ex concorrente del Grande Fratello Vip) e Lucas Peracchi (ex ...'Avanti un altro!',snobbato dal concorrente Francesco: la reazione del conduttore vi lascerà a bocca aperta! Il quiz game di Canale Cinque, da oltre una settimana, è tornato a rallegrare il pubblico delle ...Paolo Bonolis su Luca Laurenti, ecco la confessione che nessuno si aspettava da lui: dopo tanti anni di amicizia ha dovuto rivelarlo.Fisico perfetto e sorriso seducente; la magnifica Sara Croce manda in completo visibilio tutto l'universo maschile.