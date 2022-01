Omicidio Trieste | ragazza contesa non avrebbe detto tutto

Advertising

occhio_notizie : Omicidio Robert a Trieste, sarebbe indagata anche la ragazza contesa - ParliamoDiNews : piccola storia trieste - è indagata per favoreggiamento la ragazza contesa all’origine dell’omicidio - Cronache… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Omicidio Trieste, ragazza contesa indagata per favoreggiamento #trieste - statodelsud : Omicidio Trieste: ragazza contesa indagata, favoreggiamento - Pino__Merola : Omicidio Trieste: ragazza contesa indagata, favoreggiamento -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Trieste

Ali, di 21 anni, rimane invece l'unico accusato dell'del 17enne triestino di origini serbe. Gli investigatori non hanno dubbi sul fatto che abbia agito da solo. Nel tardo pomeriggio di oggi, ...- La ragazza contesa tra Alì, di 21 anni, e Robert, di 17, sarebbe stata indagata per il reato di favoreggiamento . Secondo quanto risulta, l'iscrizione della giovane nel registro degli ...Le prime dichiarazioni rese da Letizia, la ragazza contesa tra Ali e Robert, non avrebbero convinto del tutto gli inquirenti. (ANSA) ...TRIESTE - La ragazza contesa tra Alì, di 21 anni, e Robert, di 17, sarebbe stata indagata per il reato di favoreggiamento.