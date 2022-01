Nel fine settimana torna l'inverno con pioggia e neve al Centro-Sud (Di martedì 18 gennaio 2022) AGI - Il tempo stabile e soleggiato di questo avvio di settimana non deve trarre in inganno: a partire da giovedì 20 gennaio torna il freddo invernale, poi entro il weekend cadrà nuovamente la neve su alcune regioni. Il team del sito iLMeteo.it, comunica che la presenza di un vasto anticiclone sull'Italia garantirà ancora 48 ore di tempo prevalentemente stabile e soleggiato; le uniche note stonate si potranno registrare sulle zone di pianura del Nord e su alcuni settori interni del Centro, dove le nebbie torneranno ad essere protagoniste. A partire da giovedì ecco che lo scenario meteorologico è destinato a cambiare per effetto dell'afflusso di correnti più umide che daranno vita a precipitazioni a carattere sparso sulle regioni centrali e sui settori tirrenici del Sud, mentre al Nord insisterà ancora la nebbia su ... Leggi su agi (Di martedì 18 gennaio 2022) AGI - Il tempo stabile e soleggiato di questo avvio dinon deve trarre in inganno: a partire da giovedì 20 gennaioil freddo invernale, poi entro il weekend cadrà nuovamente lasu alcune regioni. Il team del sito iLMeteo.it, comunica che la presenza di un vasto anticiclone sull'Italia garantirà ancora 48 ore di tempo prevalentemente stabile e soleggiato; le uniche note stonate si potranno registrare sulle zone di pianura del Nord e su alcuni settori interni del, dove le nebbie torneranno ad essere protagoniste. A partire da giovedì ecco che lo scenario meteorologico è destinato a cambiare per effetto dell'afflusso di correnti più umide che daranno vita a precipitazioni a carattere sparso sulle regioni centrali e sui settori tirrenici del Sud, mentre al Nord insisterà ancora la nebbia su ...

