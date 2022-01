Nadal-Hanfmann in tv stanotte: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2022 (Di martedì 18 gennaio 2022) Rafael Nadal sfiderà Yannick Hanfmann al secondo turno degli Australian Open 2022, esaltante appuntamento Slam, il primo dell’anno. L’eccezionale atleta iberico ha inaugurato al meglio la sua campagna sul cemento outdoor aussie, riuscendo a chiudere la pratica Marcos Giron in tre set, peraltro senza particolari difficoltà. Lo statunitense, nel caso specifico, rappresentava un avversario da non sottovalutare; detto, fatto: massima concentrazione e Nadal al secondo turno agevolmente. Il tedesco, invece, dopo aver superato brillantemente le qualificazioni, ha stupito il pubblico Australiano eliminando Thanasi Kokkinakis, reduce dal recente successo ad Adelaide. Il tennista spagnolo è evidentemente favorito per l’accesso al terzo turno, sebbene siano da considerare le ... Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022) Rafaelsfiderà Yannickal secondo turno degli, esaltante appuntamento Slam, il primo dell’anno. L’eccezionale atleta iberico ha inaugurato al meglio la sua campagna sul cemento outdoor aussie, riuscendo a chiudere la pratica Marcos Giron in tre set, peraltro senza particolari difficoltà. Lo statunitense, nel caso specifico, rappresentava un avversario da non sottovalutare; detto, fatto: massima concentrazione eal secondo turno agevolmente. Il tedesco, invece, dopo aver superato brillantemente le qualificazioni, ha stupito il pubblicoo eliminando Thanasi Kokkinakis, reduce dal recente successo ad Adelaide. Il tennista spagnolo è evidentemente favorito per l’accesso al terzo turno, sebbene siano da considerare le ...

Advertising

sportface2016 : #AustralianOpen 2022: come e quando seguire #Nadal-#Hanfmann in diretta - cur_mic : - Khachanov rimonta un set a Kudla e si ricorda perché ha perso ad Adelaide contro Monfils: perchè la legge Tommasi… - infoitsport : Nadal-Hanfmann in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2022 - navitainansia : RT @WeAreTennisITA: Nadal fa 7??0?? ?? Rafael Nadal vince il match numero 70 agli #AusOpen battendo Giron per 6-1 6-4 6-2. Per lui ora Hanf… - Damiano__89 : RT @WeAreTennisITA: Nadal fa 7??0?? ?? Rafael Nadal vince il match numero 70 agli #AusOpen battendo Giron per 6-1 6-4 6-2. Per lui ora Hanf… -