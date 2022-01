Jessica crolla dopo la diretta del GF Vip | “Mi fanno passare per la stronz*!” | Basciano pronto a consolarla – VIDEO

(Di martedì 18 gennaio 2022) Puntata particolarmente “croccante” pere Sophie che si sono nominate a vicenda. La mamma della Codegoni, entrando al Grande Fratello Vip, ha cercato di mettere in “guardia” la figlia sulla princess, cercando di rafforzare il suo rapporto con Soleil Sorge.la: “Miper lala... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

dopo la diretta: "Mi fanno passare per la stronz*!"dopo la puntata si è sfogata con Barù perché non ha apprezzato le parole della mamma di Sophie : "Mi fa passare come la ...a Soleil: 'Ti voglio bene, dormi tranquilla' 🤍 E intanto i suoi fan insultano Soleil🤦 #Gfvip pic.twitter.com/mmptlMaMjO ? Soleilandia 🚀 51% (@Soleilandia) January 15, ...Il confronto con la mamma di Sophie al Grande Fratello Vip ha letteralmente destabilizzato Jessica che, subito dopo la diretta, è crollata. Parlando con Giacomo Urtis, la giovane principessa etiope ha ...Jessica Selassiè crolla dopo la diretta del Grande Fratello Vip: “Mi fanno passare per la stronz*!”, Basciano pronto a consolarla, i video.