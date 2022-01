In visita ai familiari, 81enne sannita contrae il Covid e muore in Abruzzo (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Covid-19 fa paura e purtroppo sembra ancora lontano dal perdere la sua forza. Oggi, alle vittime sannite della pandemia si aggiunge un 81enne di Pontelandolfo, provincia di Benevento. L’anziano, R.D.N. le sue iniziali, era ricoverato nell’area Covid dell’ospedale di Teramo. Si trovava in Abruzzo per far visita ai familiari quando ha contratto il coronavirus che non gli ha lasciato scampo. L’uomo non era vaccinato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il-19 fa paura e purtroppo sembra ancora lontano dal perdere la sua forza. Oggi, alle vittime sannite della pandemia si aggiunge undi Pontelandolfo, provincia di Benevento. L’anziano, R.D.N. le sue iniziali, era ricoverato nell’areadell’ospedale di Teramo. Si trovava inper faraiquando ha contratto il coronavirus che non gli ha lasciato scampo. L’uomo non era vaccinato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

