Il clima impazzito massacra i raccolti e fa schizzare i prezzi E l’Europa dov’è?

di Luca Graziani Mentre fa capolino lo spettro del nucleare, Mario Draghi si impantana sulla questione rincari, ma a dover preoccupare non è solo il costo dell'energia. Ci si mette pure il cambiamento climatico, che ha ricadute troppo spesso sottostimate. Dalle gelate di luglio in Brasile alla siccità canadese, gli eventi meteorologici estremi sono sempre più diffusi e a farne le spese sono le colture agricole. Repentine escursioni termiche, precipitazioni straordinarie, caldo africano: durante lo scorso anno in giro per il mondo i raccolti hanno subito ingenti danni. Il calo della produzione si è tradotto in vertiginosi aumenti di prezzo, drammatici se affiancati alle pesanti conseguenze del Covid sull'economia globale. Una forte diminuzione delle temperature nell'estate brasiliana ha colpito le coltivazioni di zucchero e di caffè, mai così costoso ...

