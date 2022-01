Firenze, Maggio Musicale: all’auditorium debutta «Lo sposo di tre, e marito di nessuna» di Luigi Cherubini (Di martedì 18 gennaio 2022) Per la prima volta nei nostri cartelloni l’unica opera buffa del compositore fiorentino; sul podio Diego Fasolis. Nel cast Sara Blanch, Ruzil Gatin, Fabio Capitanucci, Arianna Vendittelli, Benedetta Torre, Alessio Arduini e Giulio Mastrototaro L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 18 gennaio 2022) Per la prima volta nei nostri cartelloni l’unica opera buffa del compositore fiorentino; sul podio Diego Fasolis. Nel cast Sara Blanch, Ruzil Gatin, Fabio Capitanucci, Arianna Vendittelli, Benedetta Torre, Alessio Arduini e Giulio Mastrototaro L'articolo proviene daPost.

