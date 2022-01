“Ero in guerra ma non lo sapevo” al cinema con Francesco Montanari e Laura Chiatti (Di martedì 18 gennaio 2022) ROMA – Il dramma di cronaca nera della famiglia Torregiani, il contesto sociale e politico della Milano degli anni ’70: “Ero in guerra ma non lo sapevo” ripercorre gli ultimi giorni dell’orefice che fu vittima di un agguato da parte dei Pac, gruppo di terroristi guidato da Cesare Battisti. Il film ha la regia di Fabio Resinaro, con Francesco Montanari e Laura Chiatti. Evento al cinema soltanto per tre giorni: il 24, 25 e 26 gennaio. 01Distribution. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 18 gennaio 2022) ROMA – Il dramma di cronaca nera della famiglia Torregiani, il contesto sociale e politico della Milano degli anni ’70: “Ero inma non lo” ripercorre gli ultimi giorni dell’orefice che fu vittima di un agguato da parte dei Pac, gruppo di terroristi guidato da Cesare Battisti. Il film ha la regia di Fabio Resinaro, con. Evento alsoltanto per tre giorni: il 24, 25 e 26 gennaio. 01Distribution. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : 'Ero in guerra ma non lo sapevo' al cinema con Francesco Montanari e Laura Chiatti - NMecconi : come gasava la guerra del Golfo. ero un pischello ?? - abruzzointerno : RT @pensiero1967: Io ero pacifista ma andai volontario in guerra perché se a combattere dovevano andare i figli degli operai e dei contadin… - acaredizioni : Ero in guerra ma non lo sapevo - LidiaPaolillo : RT @pensiero1967: Io ero pacifista ma andai volontario in guerra perché se a combattere dovevano andare i figli degli operai e dei contadin… -