Due club di Serie A sul talento scuola Real Madrid! (Di martedì 18 gennaio 2022) Secondo quanto riportato da TuttoMercatoweb.com, il talento classe 97? Jorge De Frutos potrebbe presto sbarcare in Serie A. L’attaccante scuola Real Madrid è stata una delle grandi rivelazioni della scorsa Liga con la maglia del Levante: i granotes si trovano momentaneamente all’ultimo posto in classifica e questo potrebbe spingere lo spagnolo all’addio già in questa finestra di calciomercato. Jorge De Frutos Due le opportunità nel campionato nostrano per l’attaccante, che in Italia ha attirato l’attenzione di Roma ed Hellas Verona: sponda giallorossa, De Frutos avrebbe l’opportunità di rimettersi in gioco in una grande piazza, mentre al Verona andrebbe a ricoprire un ruolo decisamente più importante nello scacchiere tattico di Igor Tudor. SANTO ROMEO Leggi su rompipallone (Di martedì 18 gennaio 2022) Secondo quanto riportato da TuttoMercatoweb.com, ilclasse 97? Jorge De Frutos potrebbe presto sbarcare inA. L’attaccanteMadrid è stata una delle grandi rivelazioni della scorsa Liga con la maglia del Levante: i granotes si trovano momentaneamente all’ultimo posto in classifica e questo potrebbe spingere lo spagnolo all’addio già in questa finestra di calciomercato. Jorge De Frutos Due le opportunità nel campionato nostrano per l’attaccante, che in Italia ha attirato l’attenzione di Roma ed Hellas Verona: sponda giallorossa, De Frutos avrebbe l’opportunità di rimettersi in gioco in una grande piazza, mentre al Verona andrebbe a ricoprire un ruolo decisamente più importante nello scacchiere tattico di Igor Tudor. SANTO ROMEO

Advertising

DiMarzio : La #CoppadAfrica perde due grandi protagonisti: #Aubameyang e #Lemina tornano nei rispettivi club per ulteriori esa… - psb_original : Calciomercato Pordenone - Mensah può lasciare i Ramarri: su di lui due club di Serie C #SerieB - ItalBetis : Sta per cominciare la partita! Questo #GiornoDelBetis arriva l'Alavés: in posti di ritrocesso, si presenta con un a… - VivoConcerti : RT @gIANMARIAAAAA: @VivoConcerti DUE DATE NUOVE AGGIUNTE AL CALENDARIO DE TOUR?? 24/02 @ Liv Club, BASSANO (DATA ZERO) 19/03 @ Studio Foce,… - LucaTraini1 : RT @LucaTraini1: #Musica #MOZART,#METASTASIO,#MESMER Il sogno di Scipione -