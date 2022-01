Dirige all' inglese e finisce per scontentare tutti L' errore decisivo è pesante in chiave scudetto

(Di martedì 18 gennaio 2022) SERRA di Torino 3. Alcune decisioni in avvio di gara non convincevano, inizio di una prestazione deludente. Sempre vicino all'azione, il suo è stato un arbitraggio all', talmente all'da ...

Advertising

luisa83156856 : @FedericaRinald2 Pensa ch Cocciante aveva un casale qui vicino a casa mia…ho avuto modo di conoscerlo…all’epoca dir… - MaryandAnnaLAND : d'acqua le anfore'; e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: 'Ora prendetene e portatene a colui che dir… - an12frnc : RT @laoprovv: con la mente sono a sanremo 22 col cuore sono all'edizione che verrà stravinta da mara sattei con tha sup che le dirige l'orc… - laoprovv : con la mente sono a sanremo 22 col cuore sono all'edizione che verrà stravinta da mara sattei con tha sup che le di… - Rossana179 : RT @Parola_di_Gesu: E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e… -

Ultime Notizie dalla rete : Dirige all

Quotidiano.net

SERRA di Torino 3. Alcune decisioni in avvio di gara non convincevano, inizio di una prestazione deludente. Sempre vicino'azione, il suo è stato un arbitraggio'inglese, talmente'inglese da scontentare tutti. Ha dovuto ricorrere al var in occasione del rigore concesso al Milan , clamoroso l'errore in occasione dell'azione nel finale di gara, quando ...Cose che ho appreso ieri: chela rivista di musica urban (qualunque cosa significhi) Esse ... Incidentalmente, mentre il marito della Ferragni diceva'Instagram che gli avevano fatto un'...SERRA di Torino 3. Alcune decisioni in avvio di gara non convincevano, inizio di una prestazione deludente. Sempre vicino all’azione, il suo è stato un arbitraggio all’inglese, talmente all’inglese da ...«È STATA una scelta quasi istintiva». Sara Sparviero, bitontina, arbitro di calcio in forza all’organico dell’Aia Puglia, dirige gli incontri del massimo campionato maschile di futsal, la C1.Quindi ha ...