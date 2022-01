Covid: Salone del Mobile rinviato a giugno (Di martedì 18 gennaio 2022) Il Salone del Mobile di Milano slitta a giugno. Per organizzare una 60esima edizione del Salone “che rispecchi in pieno il valore della manifestazione”, il cda di Federlegno-Arredo Eventi, in accordo con Fiera Milano, ha deliberato lo spostamento della rassegna, che si terrà dal 7 al 12 giugno. “La decisione di posticipare l’evento consentirà a espositori, visitatori, giornalisti e all’intera community internazionale dell’arredamento e del design di sfruttare al meglio e in piena sicurezza le potenzialità di una rassegna che quest’anno si presenterà ricca di novità e che, oltre a festeggiare un compleanno importante, punterà sul tema della sostenibilità, facendosi palcoscenico dei progressi fatti in quest’ambito da creativi, designer e aziende”, spiega Maria Porro, presidente del ... Leggi su quifinanza (Di martedì 18 gennaio 2022) Ildeldi Milano slitta a. Per organizzare una 60esima edizione del“che rispecchi in pieno il valore della manifestazione”, il cda di Federlegno-Arredo Eventi, in accordo con Fiera Milano, ha deliberato lo spostamento della rassegna, che si terrà dal 7 al 12. “La decisione di posticipare l’evento consentirà a espositori, visitatori, giornalisti e all’intera community internazionale dell’arredamento e del design di sfruttare al meglio e in piena sicurezza le potenzialità di una rassegna che quest’anno si presenterà ricca di novità e che, oltre a festeggiare un compleanno importante, punterà sul tema della sostenibilità, facendosi palcoscenico dei progressi fatti in quest’ambito da creativi, designer e aziende”, spiega Maria Porro, presidente del ...

