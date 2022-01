Covid, pediatri: “64mila casi tra 6-11 anni, 113 ricoveri in 7 giorni” (Di martedì 18 gennaio 2022) In Italia “oltre 64mila nuovi contagi da Covid-19 nei bambini di età compresa tra 6 e 11 anni in una settimana (dal 2 al 9 gennaio), con 113 ospedalizzazioni e un ricovero in terapia intensiva”. A rilevarlo è la Società Italiana di pediatria (Sip) alla luce dei dati contenuti negli ultimi due bollettini dell’Istituto superiore di sanità. I pediatri tornano a ricordare “ai genitori l’importanza di proteggere i più piccoli con la vaccinazione contro il Covid-19”. “Attualmente in Italia – continua la Sip – meno di 1 bambino su 4 (24,4%) nella fascia 5-11 anni ha ricevuto una dose. Esiste però una notevole eterogeneità territoriale, con alcune regioni che non arrivano al 15% e altre che si collocano molto più avanti della media nazionale”. “Di grande interesse è il ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 gennaio 2022) In Italia “oltrenuovi contagi da-19 nei bambini di età compresa tra 6 e 11in una settimana (dal 2 al 9 gennaio), con 113 ospedalizzazioni e un ricovero in terapia intensiva”. A rilevarlo è la Società Italiana dia (Sip) alla luce dei dati contenuti negli ultimi due bollettini dell’Istituto superiore di sanità. Itornano a ricordare “ai genitori l’importanza di proteggere i più piccoli con la vaccinazione contro il-19”. “Attualmente in Italia – continua la Sip – meno di 1 bambino su 4 (24,4%) nella fascia 5-11ha ricevuto una dose. Esiste però una notevole eterogeneità territoriale, con alcune regioni che non arrivano al 15% e altre che si collocano molto più avanti della media nazionale”. “Di grande interesse è il ...

