Coro dei tifosi contro un giocatore interista: multa di 10mila euro all’Atalanta (Di martedì 18 gennaio 2022) “Un Coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria”. Per questo motivo l’Atalanta ha ricevuto dal Giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, una multa di diecimila euro. L’episodio si è verificato al 34? del primo tempo della sfida di domenica contro l’Inter. Sono invece sei i calciatori squalificati, tutti per un turno, dopo le partite della terza giornata di ritorno. Si tratta di Carboni e Pavoletti (Cagliari), Cataldi (Lazio), Maggiore (Spezia), Ranieri (Salernitana) e Soumaoro (Bologna). Tutti e sei erano in diffida e avendo ricevuto un altro giallo nel corso dei rispettivi match ora dovranno rimanere fermi saltando il prossimo impegno di campionato. Squalificato per una giornata anche Simone Beccaccioli, uno dei collaboratori al Napoli di Luciano Spalletti, “per avere, al 39? del ... Leggi su bergamonews (Di martedì 18 gennaio 2022) “Uninsultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria”. Per questo motivo l’Atalanta ha ricevuto dal Giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, unadi diecimila. L’episodio si è verificato al 34? del primo tempo della sfida di domenical’Inter. Sono invece sei i calciatori squalificati, tutti per un turno, dopo le partite della terza giornata di ritorno. Si tratta di Carboni e Pavoletti (Cagliari), Cataldi (Lazio), Maggiore (Spezia), Ranieri (Salernitana) e Soumaoro (Bologna). Tutti e sei erano in diffida e avendo ricevuto un altro giallo nel corso dei rispettivi match ora dovranno rimanere fermi saltando il prossimo impegno di campionato. Squalificato per una giornata anche Simone Beccaccioli, uno dei collaboratori al Napoli di Luciano Spalletti, “per avere, al 39? del ...

Advertising

jakclive : Passando oltre la torre dei Forni, esso andò fino al muro Largo, poi oltre la porta di Efraim, la porta Vecchia, la… - jakclive : Giuda, Azaria, Esdra, Mesullàm, Giuda, Beniamino, Semaia, Geremia, appartenenti al coro dei sacerdoti con le trombe… - RavennaTourism : RT @Andgasperini: Il verde 'vescica' dei mosaici del coro di San Vitale(546-548) a Ravenna. - niun68 : @GhostRi00817922 @RealGossipland Il mio granita ma sono uomo dei Monti, dei Monti del Tirolo, cantiamo tutti in cor… - schiva_questa : RT @v2Dark: @scramentu Ma in realtà non è neanche vero, lo schwa è un simbolo fonetico che esiste da sempre: dire che è una cosa yankee per… -