Cisterna | ‘Ecco i maestri falegnami del futuro’ | diplomati gli allievi della Scuola di artigiani professionali della Devoto Design

Si sono diplomati i primi allievi dell'accademia per falegnami ideata, istituita e finanziata dalla Devoto Design, azienda leader del settore degli interiors in legno fin dal 1979. Frutto della passione ed esperienza di Claudio Devoto e della consorte Caterina Bosco, attualmente affiancati dalle figlie Cecilia e Marianna, la Devoto è stata scelta da alcuni tra i più affermati architetti e Design, come Jean Nouvel, Fuksas, Paolo Portoghesi, Mario Botta o Zaha Hadid, per realizzare gli interni di musei, teatri, centri fieristici, prestigiosi alberghi, università nel mondo. Ma l'esperta maestranza formata durante questi anni nello stabilimento in via Grotte di Nottola, sta per andare ...

