Cane con parte di muso mancante abbandonato alla morte dai padroni, operazione gli dà seconda chance (Di martedì 18 gennaio 2022) Tutti amano i cani belli… ma tutti i cani sono belli dentro e quelli che hanno un aspetto diverso meritano comunque di essere amati. Alcuni rifugi per animali hanno detto che i cani “brutti” vengono adottati meno di frequente e bisogna incoraggiare i potenziali padroni a guardare oltre la superficialità dell’aspetto. Il difetto fisico di un Cane ha fatto sì che la sua famiglia lo abbandonasse, senza interessarsi di ciò che gli sarebbe successo… ma dei gentili soccorritori gli hanno dato l’amore e le cure di cui aveva bisogno. Nel 2015, gli agenti del controllo animali di Huntsville, in Texas, hanno accolto un Cane meticcio di nome Bjarni che aveva un aspetto molto particolare. Al Cane mancava metà naso e parte delle labbra. Aveva i denti rotti e segni di morsi, come fosse stato aggredito ... Leggi su it.newsner (Di martedì 18 gennaio 2022) Tutti amano i cani belli… ma tutti i cani sono belli dentro e quelli che hanno un aspetto diverso meritano comunque di essere amati. Alcuni rifugi per animali hanno detto che i cani “brutti” vengono adottati meno di frequente e bisogna incoraggiare i potenzialia guardare oltre la superficialità dell’aspetto. Il difetto fisico di unha fatto sì che la sua famiglia lo abbandonasse, senza interessarsi di ciò che gli sarebbe successo… ma dei gentili soccorritori gli hanno dato l’amore e le cure di cui aveva bisogno. Nel 2015, gli agenti del controllo animali di Huntsville, in Texas, hanno accolto unmeticcio di nome Bjarni che aveva un aspetto molto particolare. Almancava metà naso edelle labbra. Aveva i denti rotti e segni di morsi, come fosse stato aggredito ...

Advertising

Nike5612 : @BarillariDav Posso sempre addestrare il cane e mandarlo in giro con soldi e biglietto con i desiderata. Lui può entrare no? - LifeJoining : RT @987mies: Questa mattina sono stato cacciato da un bar. Mi è stato impedito l’ingresso anche solo per ordinare da asporto. Mentre discut… - Caglios38683218 : RT @petbooking: PET&found - VINCRISTINO cane anziano ma ama come uno giovane - purpleeTaebear : Mi è salito un bruciore di stomaco incredibile dio cane 'Non c'è nessun tipo di allusione discriminatoria, sono so… - agostinobarbera : RT @OharaPina: Io non capisco che caxxo vorrebbero raggiungere, quelli di #ItaliaViva , con ste % a caxxo di cane. Non è che chi vi SCHIFAV… -