Calciomercato Fiore: pronto il controriscatto del centrocampista (Di martedì 18 gennaio 2022) In casa viola si prepara il controriscatto del centrocampista impegnato nella sua esperienza ad Empoli. In casa viola non sta passando indifferente la grande stagione di Szymon Zurkowski. I viola hanno il diritto di controriscatto nel caso i cugini dell’Empoli decidessero riscattarlo, cosa molto probabile date le prestazioni del polacco callse 97?. La linea mediana della Fiore sta intepretando in modo egregio i compiti richiesti da mister Italiano. La Nazione (Firenze) scrive che ci sono tre mezzali sinistre e, tolto Benassi che non rientra nei piani di Italiano, una sola mezzala destra. Questa piccola falla, che spesso viene coperta spostando Castrovilli o Duncan al posto di Bonaventura, dalla prossima stagione potrebbe essere coperta da Szymon Zurkowski, che presenta 4 goal e 2 assist ... Leggi su rompipallone (Di martedì 18 gennaio 2022) In casa viola si prepara ildelimpegnato nella sua esperienza ad Empoli. In casa viola non sta passando indifferente la grande stagione di Szymon Zurkowski. I viola hanno il diritto dinel caso i cugini dell’Empoli decidessero riscattarlo, cosa molto probabile date le prestazioni del polacco callse 97?. La linea mediana dellasta intepretando in modo egregio i compiti richiesti da mister Italiano. La Nazione (Firenze) scrive che ci sono tre mezzali sinistre e, tolto Benassi che non rientra nei piani di Italiano, una sola mezzala destra. Questa piccola falla, che spesso viene coperta spostando Castrovilli o Duncan al posto di Bonaventura, dalla prossima stagione potrebbe essere coperta da Szymon Zurkowski, che presenta 4 goal e 2 assist ...

