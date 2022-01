Australian Open: Sinner unico azzurro a passare. Altri cinque eliminati (Di martedì 18 gennaio 2022) Jannik Sinner è l’unico azzurro dei sei in campo nel Day 2 degli Australian Open a evitare l’eliminazione. Il ventenne altoatesino con la vittoria su Sousa è l’unico superstite italiano, insieme a Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, al secondo turno dello Slam aussie. Sinner raggiunge Berrettini e Sonego al 2° turno degli Australian Open: Dodicesimo successo Slam in carriera, secondo agli Australian Open, per Jannik Sinner, che contro Joao Sousa ha vinto e convinto, seppur non senza qualche difficoltà. Per i primi due set, infatti, il portoghese gioca il suo solito buon tennis, energico da fondocampo, con cui riesce a dare qualche grana all’altoatesino, disturbato dal vento ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 18 gennaio 2022) Jannikè l’dei sei in campo nel Day 2 deglia evitare l’eliminazione. Il ventenne altoatesino con la vittoria su Sousa è l’superstite italiano, insieme a Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, al secondo turno dello Slam aussie.raggiunge Berrettini e Sonego al 2° turno degli: Dodicesimo successo Slam in carriera, secondo agli, per Jannik, che contro Joao Sousa ha vinto e convinto, seppur non senza qualche difficoltà. Per i primi due set, infatti, il portoghese gioca il suo solito buon tennis, energico da fondocampo, con cui riesce a dare qualche grana all’altoatesino, disturbato dal vento ...

