Attanasio | arrestati i presunti assassini dell' ambasciatore italiano | l' annuncio dei media

La polizia congolese avrebbe arrestato i presunti assassini dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio, ucciso in un'imboscata il 22 febbraio 2021 assieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all'autista Mustapha Milambo. Lo annunciano le autorità del Nord Kivu in una conferenza stampa a Goma.