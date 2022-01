Ahi Torino | Fares si rompe il crociato in allenamento

(Di martedì 18 gennaio 2022) Iella nera. L'avventura aldi Mohamedcomincia malissimo. L'algerino di passaporto francese, in un contrasto nella partitella di, si è rotto ildel ginocchio destro. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ahi Torino

La Gazzetta dello Sport

Iella nera. L'avventura aldi Mohamed Fares comincia malissimo. L'algerino di passaporto francese, in un contrasto nella partitella di allenamento, si è rotto il crociato del ginocchio destro. I tempi di recupero sono da ..., Sudamerica!, "Oriundi, tango e futbol" è il nuovo libro del nostro editorialista Marco Ferrari (... dal trio delle meraviglie delfino al grandioso Guillermo António Stábile, El Filtrador. ...Pubblichiamo il ricordo di Vieri Cvetnich Margarit, esule di Fiume, arrivato in Italia ha provato l'esperienza del campo profughi. Al suo arrivo ha soggiornato al centro raccolta profughi di Torino, c ...