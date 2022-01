Tuchel ancora duro con Lukaku | «Il calcio è uno sport di squadra»

(Di lunedì 17 gennaio 2022) . Le parole del tecnico del Chelsea Intervenuto durante la conferenza stampa alla vigilia di Brighton Chelsea, il tecnico dei Blues, Thomas, ha parlatodi: «Facciamo di tutto per aiutarlo. Questa è assolutamente la domanda sbagliata. Non si tratta di un giocatore. È unodi, non si tratta di 10 giocatori che servono 1 giocatore. Questo non è il Chelsea. Questo non è». L'articolo proviene daNews 24.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articoloduro con Lukaku: "Il calcio è uno sport di squadra". Le parole del tecnico del Chelsea Intervenuto durante la conferenza stampa alla vigilia di Brighton Chelsea, il tecnico dei Blues, ...La squadra allenata danon riesce a prendere le contromisure adeguate, Marcos Alonso e ... Il fuoriclasse belga dimostrauna volta di essere tra i pochissimi al mondo in grado di fare da ...Il momento no del bomber belga continua a tenere banco in Inghilterra: "Facciamo di tutto per aiutarlo, come facciamo costantemente per ogni altro ...Il tecnico del Chelsea ha ancora da ridire sul belga: "Vogliamo sia un giocatore chiave, ma questo è uno sport di squadra" ...