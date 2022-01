Tori e mucche sbucano sulla strada: una ragazza 28enne si schianta con l’auto (Di lunedì 17 gennaio 2022) Velletri. Uno choc improvviso mentre era alla guida su una delle strade dei dei Castelli Romani, precisamente in via del Laghi. A bordo del veicolo, una ragazza di 28 anni che all’improvviso è rimasta vittima di un incidente surreale. La giovane è rimasta vittima di un brusco incidente stradale dopo avere letteralmente infranto il suo veicolo contro due Tori bianchi. Leggi anche: Velletri, controlli serrati anti Covid: ispezionate 37 attività commerciali Incidente surreale nei pressi di Velletri I tre animali, in quel momento, erano anche in compagnia di tre mucche: dunque una vera e propria barriera naturale, quella che si è ritrovata davanti la ragazza durante la sua traversata. L’incidente non è comunque un caso isolato nel suo tipo. E’ avvenuto nel tratto tra Velletri, Nemi, Rocca di Papa, in via ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 gennaio 2022) Velletri. Uno choc improvviso mentre era alla guida su una delle strade dei dei Castelli Romani, precisamente in via del Laghi. A bordo del veicolo, unadi 28 anni che all’improvviso è rimasta vittima di un incidente surreale. La giovane è rimasta vittima di un brusco incidentele dopo avere letteralmente infranto il suo veicolo contro duebianchi. Leggi anche: Velletri, controlli serrati anti Covid: ispezionate 37 attività commerciali Incidente surreale nei pressi di Velletri I tre animali, in quel momento, erano anche in compagnia di tre: dunque una vera e propria barriera naturale, quella che si è ritrovata davanti ladurante la sua traversata. L’incidente non è comunque un caso isolato nel suo tipo. E’ avvenuto nel tratto tra Velletri, Nemi, Rocca di Papa, in via ...

