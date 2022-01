Sofia di Svezia ci dà un taglio: la sua frangia (drittissima) fa già tendenza (Di lunedì 17 gennaio 2022) Siamo sempre stati abituati a vederla con tagli di capelli semplici ed eleganti, con il viso perfettamente incorniciato da ciuffi laterali o da curtain bangs. Questa volta, invece, la principessa Sofia di Svezia ha voluto osare con un nuovo look, decisamente più audace rispetto al solito. La nuora del re Carlo Gustavo ha infatti scelto una frangia piena e dal taglio netto, in contrasto con le acconciature più romantiche che ha sfoggiato negli ultimi anni. In occasione del primo evento ufficiale del 2022, le celebrazioni per il centenario della monarchia svedese, la principessa ha sfoggiato il suo nuovo taglio di capelli, che ha lasciato tutti a bocca aperta. La ex modella ha scelto una frangia molto lunga, che cade sui suoi meravigliosi occhi azzurri, resa piena e voluminosa grazie al ... Leggi su diredonna (Di lunedì 17 gennaio 2022) Siamo sempre stati abituati a vederla con tagli di capelli semplici ed eleganti, con il viso perfettamente incorniciato da ciuffi laterali o da curtain bangs. Questa volta, invece, la principessadiha voluto osare con un nuovo look, decisamente più audace rispetto al solito. La nuora del re Carlo Gustavo ha infatti scelto unapiena e dalnetto, in contrasto con le acconciature più romantiche che ha sfoggiato negli ultimi anni. In occasione del primo evento ufficiale del 2022, le celebrazioni per il centenario della monarchia svedese, la principessa ha sfoggiato il suo nuovodi capelli, che ha lasciato tutti a bocca aperta. La ex modella ha scelto unamolto lunga, che cade sui suoi meravigliosi occhi azzurri, resa piena e voluminosa grazie al ...

