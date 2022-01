Sinner-Sousa in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2022 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Jannik Sinner esordirà agli Australian Open 2022 affrontando Joao Sousa, esperto tennista portoghese. L’azzurro tenterà di iniziare al meglio il suo percorso Slam durante l’annata di riferimento, alla ricerca di un exploit ad alti livelli. Dopo la straordinaria stagione 2021, con tanto di primo ingresso in top 10, Sinner proverà a ripartire con il turbo, sulla falsariga delle ottime prestazioni in Atp Cup. Dal canto suo, Sousa, dopo aver brillantemente superato due turni di qualificazione a Melbourne, farà di tutto per insidiare il più quotato avversario; ripescato come lucky loser, Sousa darà il meglio per usufruire della situazione favorevole dopo la sconfitta per mano di Radu Albot. Azzurro in toto favorito, ma attenzione a sottovalutare l’atleta ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 gennaio 2022) Jannikesordirà agliaffrontando Joao, esperto tennista portoghese. L’azzurro tenterà di iniziare al meglio il suo percorso Slam durante l’annata di riferimento, alla ricerca di un exploit ad alti livelli. Dopo la straordinaria stagione 2021, con tanto di primo ingresso in top 10,proverà a ripartire con il turbo, sulla falsariga delle ottime prestazioni in Atp Cup. Dal canto suo,, dopo aver brillantemente superato due turni di qualificazione a Melbourne, farà di tutto per insidiare il più quotato avversario; ripescato come lucky loser,darà il meglio per usufruire della situazione favorevole dopo la sconfitta per mano di Radu Albot. Azzurro in toto favorito, ma attenzione a sottovalutare l’atleta ...

