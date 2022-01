Shoah, sopravvissuta 98enne bisnonna per la 35esima volta (Di lunedì 17 gennaio 2022) “E’ la miglior vendetta contro i nazisti”. sopravvissuta ad Auschwitz, un’anziana signora ebrea di 98 anni ha celebrato così a Londra l’arrivo del suo 35esimo bisnipote. “Per tutti diventare bisnonna è qualcosa di speciale, ma ancora di più per me come sopravvissuta all’Olocausto”, ha detto Lily Ebert all’agenzia stampa britannica Press Association. Cresciuta in Ungheria e deportata nel lager nazista di Auschwitz, Ebert fu liberata nell’aprile 1945 quando aveva 20 anni. “Non avrei mai potuto credere di poter arrivare a questo – ha detto -. Allora per prima cosa dovevo sopravvivere e poi arrivare a questa età.. i nazisti volevano ucciderci tutti”. Dopo la liberazione, Ebert ha vissuto un anno in Svizzera prima di trasferirsi nel 1946 nella Palestina sotto mandato britannico. Nel 1967 ha lasciato Israele ed è emigrata in Gran Bretagna ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 gennaio 2022) “E’ la miglior vendetta contro i nazisti”.ad Auschwitz, un’anziana signora ebrea di 98 anni ha celebrato così a Londra l’arrivo del suo 35esimo bisnipote. “Per tutti diventareè qualcosa di speciale, ma ancora di più per me comeall’Olocausto”, ha detto Lily Ebert all’agenzia stampa britannica Press Association. Cresciuta in Ungheria e deportata nel lager nazista di Auschwitz, Ebert fu liberata nell’aprile 1945 quando aveva 20 anni. “Non avrei mai potuto credere di poter arrivare a questo – ha detto -. Allora per prima cosa dovevo sopravvivere e poi arrivare a questa età.. i nazisti volevano ucciderci tutti”. Dopo la liberazione, Ebert ha vissuto un anno in Svizzera prima di trasferirsi nel 1946 nella Palestina sotto mandato britannico. Nel 1967 ha lasciato Israele ed è emigrata in Gran Bretagna ...

Advertising

LaStampa : Sopravvissuta alla Shoah a 98 anni diventa nonna per la 35esima volta: “La miglior vendetta contro i nazisti” - mennuni_luca : RT @LaStampa: Sopravvissuta alla Shoah a 98 anni diventa nonna per la 35esima volta: “La miglior vendetta contro i nazisti” - jazzpardi73 : RT @LaStampa: Sopravvissuta alla Shoah a 98 anni diventa nonna per la 35esima volta: “La miglior vendetta contro i nazisti” - Giacometta3 : RT @LaStampa: Sopravvissuta alla Shoah a 98 anni diventa nonna per la 35esima volta: “La miglior vendetta contro i nazisti” - marthatimms : RT @LaStampa: Sopravvissuta alla Shoah a 98 anni diventa nonna per la 35esima volta: “La miglior vendetta contro i nazisti” -