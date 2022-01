«Se muoio è stata mia moglie», verso la fine dell’inchiesta sull’sms all’amante prima di morire: la vedova ora rischia il processo (Di lunedì 17 gennaio 2022) Potrebbe andare a processo la donna che la procura di Torino aveva iscritto nel registro degli indagati dopo che il marito, 50 anni, aveva inviato alcuni sms all’amante prima di morire, nei quali la avvisava che la moglie aveva provato a strangolarlo. «Se domani mi trovano morto è stata lei», le aveva scritto. Per quel decesso catalogato come morte naturale, la vedova potrebbe essere rinviata a giudizio, ora che le indagini sono arrivate a conclusione. Secondo l’accusa l’uomo sarebbe stato strangolato per gelosia, dopo che la moglie aveva scoperto che si sentiva con un’altra donna residente in Puglia. Nel frattempo, lui era anche malato: un tumore al cavo orale. Il rapporto tra i coniugi non era affatto sereno, litigavano spesso. Per le urla i vicini ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 gennaio 2022) Potrebbe andare ala donna che la procura di Torino aveva iscritto nel registro degli indagati dopo che il marito, 50 anni, aveva inviato alcuni smsdi, nei quali la avvisava che laaveva provato a strangolarlo. «Se domani mi trovano morto èlei», le aveva scritto. Per quel decesso catalogato come morte naturale, lapotrebbe essere rinviata a giudizio, ora che le indagini sono arrivate a conclusione. Secondo l’accusa l’uomo sarebbe stato strangolato per gelosia, dopo che laaveva scoperto che si sentiva con un’altra donna residente in Puglia. Nel frattempo, lui era anche malato: un tumore al cavo orale. Il rapporto tra i coniugi non era affatto sereno, litigavano spesso. Per le urla i vicini ...

