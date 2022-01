Sconcerti esalta la Juve | “Sono 12 partite che viaggia al ritmo dell’Inter”

Advertising

tuttonapoli : Sconcerti esalta la Juve: 'Ha recuperato 14 punti al Napoli, da 12 gare viaggia al ritmo dell'Inter' -

Il giornalistaha esaltato le qualità di Vlahovic paragonandolo a Batistuta Il giornalista Mario, sulle pagine del Corriere della Sera, ha esaltato le qualità dell'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic. VLAHOVIC - "Oggi Dusan Vlahovic segna quanto Ronaldo e nessuno alla sua età. [.... da un certo punto di vista, anche favorita nella lotta, per ora a tre, per il primato.'L'Inter ha dimenticato Conte',la squadra di Inzaghi Simone Inzaghi © LaPresseNe è convinto ..."Sono 12 partite che la Juve viaggia al ritmo dell’Inter". Nel suo editoriale per il Corriere della Sera, Mario Sconcerti esalta il cammino della Juventus e ne evidenzia la progressione in campionato: ...'E' stato un buon primo tempo della Juve e un secondo dominato dall'Inter. A parlare della Supercoppa a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il direttore Mario Sconcerti. Credo che McKennie ...