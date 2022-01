Salernitana, Sabatini si presenta: “Qui per fare grandi cose, resta chi crede nell’impresa” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Salerno rappresenta la mia ripartenza e spero di fare grandi cose. Ho grandi stimoli per questa avventura, il mio obiettivo è generare gioia nella gente e soprattutto nei bambini. Vedere gli stadi in festa rappresenta l’essenza del mio lavoro, penso che questo sia il senso del mio mestiere“. Così Walter Sabatini, neo direttore sportivo della Salernitana, si è presentato questo pomeriggio nel corso di una conferenza stampa. “Il presidente ha grandi idee ed entusiasmo – ha detto il ds granata – penso che la Salernitana abbia davanti a sé un futuro radioso ed importante. Mi ha convinto per la sua personalità e per il suo modo di essere. Ha in mente ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Salerno rapla mia ripartenza e spero di. Hostimoli per questa avventura, il mio obiettivo è generare gioia nella gente e soprattutto nei bambini. Vedere gli stadi in festa rapl’essenza del mio lavoro, penso che questo sia il senso del mio mestiere“. Così Walter, neo direttore sportivo della, si èto questo pomeriggio nel corso di una conferenza stampa. “Il presidente haidee ed entusiasmo – ha detto il ds granata – penso che laabbia davanti a sé un futuro radioso ed importante. Mi ha convinto per la sua personalità e per il suo modo di essere. Ha in mente ...

Advertising

infoitsport : Salernitana, Sabatini: 'Faremo sei acquisti. De Rossi in panchina? Non può' - Milannews24_com : #Sabatini chiaro: «Ridetemi pure dietro, ma voglio salvare la #Salernitana» - anteprima24 : ** #Salernitana, #Sabatini si presenta: 'Qui per fare grandi cose, resta chi crede nell'impresa' **… - radioalfa : Salernitana, il direttore sportivo Walter Sabatini 'non voglio retrocedere, faremo le cose giuste' - IntErZLN : RT @Mzucchiatti95: “Ascoltate, toppe ai giornalisti non le faccio. Ma non fate con me la maieutica socratica. La mia vita non è crepuscolar… -