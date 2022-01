SAG Awards 2022, tutte le nomination (con una grande assente) (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono state annunciate le nomination dei SAG Awards 2022, ovvero i premi attoriali della Screen Actors Guild, il sindacato degli attori. Si tratta di un passaggio importante nella stagione dei premi, dal momento che, spesso, le statuette dei SAG hanno un valore predittivo (maggiore dei Golden Globe) per quel che riguarda gli interpreti in corsa per gli Oscar. La cerimonia (in presenza!) dei SAG Awards 2022 avverrà al Barker Hangar di Santa Monica il prossimo 27 febbraio, un mese prima della notte degli Oscar. Attraverso un video pubblicato sul profilo Instagram ufficiale, le candidature agli Screen Actors Guid Awards sono state annunciate da Rosario Dawson e Vanessa Hudgens. A colpire, sono soprattutto gli esclusi, soprattutto rispetto ai presenti. Senza giri di parole, salta subito ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono state annunciate ledei SAG, ovvero i premi attoriali della Screen Actors Guild, il sindacato degli attori. Si tratta di un passaggio importante nella stagione dei premi, dal momento che, spesso, le statuette dei SAG hanno un valore predittivo (maggiore dei Golden Globe) per quel che riguarda gli interpreti in corsa per gli Oscar. La cerimonia (in presenza!) dei SAGavverrà al Barker Hangar di Santa Monica il prossimo 27 febbraio, un mese prima della notte degli Oscar. Attraverso un video pubblicato sul profilo Instagram ufficiale, le candidature agli Screen Actors Guidsono state annunciate da Rosario Dawson e Vanessa Hudgens. A colpire, sono soprattutto gli esclusi, soprattutto rispetto ai presenti. Senza giri di parole, salta subito ...

MadMassit : Per chi tifate ai SAG Awards 2022? Tutte le nomination @SAGawards #SAGAwards #SAGAwards2022 #ScreenActorsGuild… - ___livia95___ : Jennifer Lawrence e Nicholas Hoult sono usciti insieme per la prima volta in un after-party dei SAG Awards alla fin… - emikcosta : RT @kikkadna2: Se alcuni membri della Sag Awards non ci considerano perché a lei non piacciono gli uomini e quindi non la reputano affascin… - QuantumoWallies : RT @BlogSeason: Tra le interpretazioni spicca quella di #NicolasCage per #Pig che gli fa guadagnare l'undicesimo premio di stagione nonosta… - idolkjs : RT @kikkadna2: Se alcuni membri della Sag Awards non ci considerano perché a lei non piacciono gli uomini e quindi non la reputano affascin… -