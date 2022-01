Parveen Babi | chi era l’ex e prima moglie di Kabir Bedi | “È stata speciale”

(Di lunedì 17 gennaio 2022), nata a Junagadh il 4 aprile 1954 e morta a Mumbai il 20 gennaio 2005, èuna celebre attrice di Bollywood indiana. Amatissima anche dal pubblico internazionale, la star ha recitato in più di 60 film.era un’attrice bellissima, seducente e allo stesso tempo schietta. Entrò nell’industria cinematografica hindi nei primi anni ’70, e fu subito capace di conquistarsi l’affetto dei media e del pubblico. La sua vita, tuttavia, èpiena non solo di successi ma anche di fallimenti, delusioni amorose e spiritualità. La giornalista indiana Karishma Upadhyay ha pubblicato una biografia della vita di, intitolata “: A Life”. “Devo ammettere che scrivere un libro su...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Parveen Babi

Dopo il divorzio da Susan, l'attore ha avuto una relazione con l'attrice indianae successivamente si è sposato nuovamente, per poi divorziare, con Nikki Vijaykar . Nel 2006 Kabir Bedi ...Il matrimonio è durato poco, un po' per problemi di coppia e un po' anche per la storia parallela che Kabir Bedi intraprese con l'attrice. Kabir e Protima hanno divorziato nel 1973. ...E’ tutto pronto per un’altra imperdibile e attesa puntata del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 come sempre condotto da Alfonso Signorini. Siamo pronti a scoprire tutte le informazioni e i c ...Parveen Babi, nata a Junagadh il 4 aprile 1954 e morta a Mumbai il 20 gennaio 2005, è stata una celebre attrice di Bollywood indiana ...