Non mi lasciare | Vittoria Puccini “È importante saper usare internet in sicurezza”

Vittoria Puccini, Alessandro Roia e Ivan Carlei parlano di Non mi lasciare, la nuova fiction di Rai 1, in onda dal 10 gennaio 2022 per quattro prime serate, che parla della difficile tematica dei reati ai danni dei minori. In onda su Rai 1 per quattro prime serate dal 10 gennaio 2021, Non mi lasciare è la serie, coprodotta da Rai Fiction e Paypermoon, che porta in prima serata il difficile tema dei crimini sui minori. In bilico tra il thriller e il giallo, questa fiction racconta le vicende del vicequestore Elena Zonin, che vive e lavora a Roma, dove si occupa di crimini informatici, ed in particolare dà la caccia a una rete di pedofili responsabile del rapimento e della vendita sul web di ragazzini appartenenti a famiglie povere o disagiate, individui di cui spesso non viene nemmeno …

