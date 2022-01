Milan-Spezia 1-2, Thiago Motta: “Penso che abbiamo meritato di vincere” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il tecnico dello Spezia, Thiago Motta, ha parlato nel post partita dopo la vittoria contro il Milan ottenuta per 1-2. Ecco le sue parole: “Bravi i giocatori, sapevano che sarebbe stata una partita difficile contro una squadra che lotta per vincere il campionato. C’era da lottare e lo abbiamo fatto fino alla fine. Si, sicuramente siamo stati coraggiosi. Sapevamo che loro avevano tanta qualità, anche quelli sulle fasce come Theo e Florenzi, per fare cross o per le seconde palle, ma noi siamo stati bravi ad approfittare. Penso che in tutto il contesto abbiamo meritato di vincere. Rafael Leao non è d’accordo (ride con il giocatore portoghese passato da dietro al tecnico dello Spezia, ndr).” ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il tecnico dello, ha parlato nel post partita dopo la vittoria contro ilottenuta per 1-2. Ecco le sue parole: “Bravi i giocatori, sapevano che sarebbe stata una partita difficile contro una squadra che lotta peril campionato. C’era da lottare e lofatto fino alla fine. Si, sicuramente siamo stati coraggiosi. Sapevamo che loro avevano tanta qualità, anche quelli sulle fasce come Theo e Florenzi, per fare cross o per le seconde palle, ma noi siamo stati bravi ad approfittare.che in tutto il contestodi. Rafael Leao non è d’accordo (ride con il giocatore portoghese passato da dietro al tecnico dello, ndr).” ...

