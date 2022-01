Messina | si dimette il sindaco De Luca La conferma in una diretta dal presidio contro il super green pass | “Rispettata la promessa”

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Ildi, Cateno De, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di primo cittadino, con una lettera indirizzata al segretario generale e al presidente del Consiglio Comunale. “Le motivazioni saranno rese note prima non oltre il prossimo 6 febbraio”, si legge nel documento. De, come hato lui stesso in unaFacebook, ha firmato la nota di dimissioni alla rada San Francesco, dove prosegue la sua protestala norma che prevede l’obbligo delrafforzato sui traghetti per l’attraversamento dello Stretto. Nei giorni scorsi Deha annunciato di volersi candidare alla .presidenza della Regione siciliana L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

- Cateno De Luca si è dimesso da sindaco di. La lettera di dimissioni è stata protocollata in Comune. Le dimissioni avranno effetto dal 6 febbraio prossimo. Il primo cittadino della città dello Stretto aveva più volte anticipato la ..." L'ora delle decisioni "irrevocabili": Cateno De Luca si è dimesso. Il sindaco dionora la sua promessa e lo fa con qualche giorno di anticipo. Nel documento che in queste ore circola a Palazzo si legge che "le motivazioni saranno rese note non oltre il sei febbraio". Una ...Cateno De Luca si dimette da sindaco di Messina e onora la promessa verso le elezioni regionali, intanto protesta sullo Stretto ...