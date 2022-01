Marino Bartoletti parla del tumore | Forse il peggio è passato

Advertising

fanpage : Marino Bartoletti annuncia di essere guarito dal tumore. Una notizia bellissima ? - chinc62 : RT @fanpage: Marino Bartoletti annuncia di essere guarito dal tumore. Una notizia bellissima ? - carmen_distaso : RT @fanpage: Marino Bartoletti annuncia di essere guarito dal tumore. Una notizia bellissima ? - SalvatoreSamp : RT @fanpage: Marino Bartoletti annuncia di essere guarito dal tumore. Una notizia bellissima ? - EnneLuisa : RT @fanpage: Marino Bartoletti annuncia di essere guarito dal tumore. Una notizia bellissima ? -

Ultime Notizie dalla rete : Marino Bartoletti

Fanpage.it

Ne sa qualcosa, ex direttore di Rai Sport, che ha perso la moglie, Carla Brunelli , nel 2016 in seguito a un incidente domestico . Paolo Rossi, come è morto?/ La malattia tenuta ...Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi, per ricordare il grande campione Paolo Rossi, anche. Conosciamolo meglio!, chi è, carriera, nuovo libro(Forlì, 30 gennaio 1949) è un giornalista, conduttore televisivo e autore televisivo italiano. Vanta ...La sua confessione inattesa aveva toccato il cuore, quando nello scorso maggio aveva rivelato la sua malattia. Durante la sua partecipazione a ‘ Oggi è un ...Il giornalista ha parlato delle sue condizioni di salute in un’intervista al Corriere, dopo che mesi aveva svelato di essere impegnato nella ...