Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 16 gennaio 2022 video

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Ieri, 16è tornata a Cheche fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica, dopo le consuete battute con e su Fabio Fazio – del quale si è autodefinita “l’unica costante in un mondo di variabili” -, ha parlato del Capodanno e delle grandi città che sembravano in guerra a causa dei botti sparati in ogni angolo, nonostante i divieti messi per la salvaguardia degli animali. Lucianina ha parlato poi di vaccini, ironizzando sul fatto che ormai utilizziamo termini inglesi per qualunque cosa, tipo “vado a fare il booster nell’hub”. Poi è passata a svariati argomenti frivoli, dalle foto di Madonna sulla tazza, a Belen che ha trascorso le vacanze a leggere, mostrando una foto della showgirl nuda sul ...