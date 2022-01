Lo scostamento di bilancio non può attendere il Quirinale. Fassina: “Gli effetti della pandemia si fanno sentire sempre più pesanti. Il Decreto Sostegni è inadeguato alla dimensione dei problemi” (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Gli effetti della recrudescenza della pandemia si fanno sentire sempre più pesanti su turismo, ristorazione, attività ricreative e culturali. Oltre a migliaia di aziende già provate da due anni di Covid, vi sono circa 3 milioni di lavoratori e lavoratrici in bilico, molti dei quali hanno perso il lavoro dopo la fine del blocco dei licenziamenti. alla pandemia sanitaria, si è aggiunta la pandemia energetica, con l’impennata dei costi dell’energia per famiglie e imprese, in particolare le energivore”. È quanto ha detto a Radio Radicale il deputato di LeU, Stefano Fassina. “Il Decreto Sostegni in preparazione – ha aggiunto l’esponente di LeU – è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Glirecrudescenzasipiùsu turismo, ristorazione, attività ricreative e culturali. Oltre a migliaia di aziende già provate da due anni di Covid, vi sono circa 3 milioni di lavoratori e lavoratrici in bilico, molti dei quali hanno perso il lavoro dopo la fine del blocco dei licenziamenti.sanitaria, si è aggiunta laenergetica, con l’impennata dei costi dell’energia per famiglie e imprese, in particolare le energivore”. È quanto ha detto a Radio Radicale il deputato di LeU, Stefano. “Ilin preparazione – ha aggiunto l’esponente di LeU – è ...

